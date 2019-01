Die Aktie der Deutschen Bank schien kurzzeitig auf einem guten Weg zu sein. Am Mittwoch gewann sie deutlich dazu. Nun geht aber alles seinen geregelten Weg, der Wert scheint mit einem Abschlag von fast 4 % am Donnerstag wieder auf dem Weg nach unten zu sein. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen ohnehin schon fast zu stark nach oben geklettert, es sah nach aufkommenden Fusionsgerüchten mit der Commerzbank ganz so aus, als sei hier der Kurs gepusht worden. Formal befindet sich der Wert unverändert ... (Frank Holbaum)

