FedEx Corp. (NYSE:FDX) gab heute bekannt, dass FedEx Trade Networks, Inc. in FedEx Logistics umbenannt wird. Der neue Name gibt die Fähigkeit des Unternehmens wieder, immer komplexere und branchenspezifischere Anforderungen seiner Kunden im Bereich Lieferkette, Transport, Mehrwertdienst und Maklertätigkeiten zu erfüllen. FedEx Logistics bietet Speziallösungen, die Kunden von FedEx weltweit eine einfache, nahtlose und leistungsstarke globale Handelserfahrung bieten.

"Wir schaffen enormen Mehrwert, indem wir alle unsere Spezialdienstleistungen unter dem Banner von FedEx Logistics anbieten", so Richard W. Smith, Präsident und CEO von FedEx Logistics. "Unsere globalen Lösungen sind dynamisch und anpassungsfähig und die Erfahrung unserer Kunden ist im kollektiven Wettbewerbsangebot FedEx Logistics schlanker, effizienter und besser dargestellt. Unsere vereinfachte Kundenschnittstelle und umfassenden Fähigkeiten, alle logistischen Anforderungen zu erfüllen, werden starke Auswirkungen auf Kunden von FedEx, unsere Teammitglieder und unsere Branche insgesamt haben."

FedEx Logistics wird weiterhin von seinem weltweiten Hauptsitz in Memphis, Tennessee aus agieren. Das Unternehmensangebot umfasst:

Luft- und Seefrachtnetze

Handelsvermittlung und Moderation

Kundenspezifische kritische Dienstleistungen

Lieferkettendienstleistungen

Grenzüberschreitender E-Commerce und Fulfillment

Speditionsdepots und 3D-Druck

Die Möglichkeiten innerhalb dieser Speziallogistik-Dienstleistungsangebote umfassen Luft- und Seefrachtspedition, Zollabfertigung und internationale Handelskonformität, Lagerung und Transportmanagement, zeit- und temperaturkontrollierte Lieferungen, kritische Lagerlogistik, Lösungen für kostengünstigen internationalen E-Commerce und Fulfillment sowie Reparatur- und Retourenservices.

FedEx Logistics betreut mehr als 200 Länder und nutzt die Stärke des umfangreichen internationalen Transportnetzwerks von FedEx, um seinen Kunden eine einzige Quelle für durchgehende Verwaltung ihrer Sendungen und globalen Lieferketten zu bieten.

Über FedEx Logistics

FedEx Logistics spielt innerhalb des Portfolios von FedEx eine Schlüsselrolle und verbindet 95 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit seinem umfassenden Angebot an Speziallogistiklösungen. Das Unternehmen bietet Luft- und Seefrachtspedition, Lieferkettenlösungen, Spezialtransporte, grenzüberschreitende E-Commerce-Technologiedienstleistungen, Zollvermittlung sowie Tools für Handelsmanagement und Daten aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Weitere Informationen finden Sie unter fedex.com/logistics.

Über die FedEx Corp.

Die FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 69 Milliarden USD bietet das Unternehmen durch Betreibergesellschaften, die gemeinsam im Wettbewerb stehen und gemeinschaftlich geführt werden, unter der renommierten Marke FedEx integrierte Geschäftslösungen an. FedEx zählt zu den weltweit am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Arbeitgebern und inspiriert seine mehr als 450.000 Teammitglieder, sich weiterhin auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards sowie die Bedürfnisse seiner Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie FedEx Menschen und Möglichkeiten rund um die Welt zusammenbringt, besuchen Sie bitte about.fedex.com.

