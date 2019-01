Bielefeld (ots) - Es sind wieder im negativen Sinn beeindruckende Zahlen, die der ADAC über Staus auf den bundesdeutschen Autobahnen veröffentlicht hat. Demnach steckten die Kraftfahrer 2018 rund 459.000 Stunden lang auf den Autobahnen fest. Rechnerisch sind das 19.125 Tage oder gut 52 Jahre - Wahnsinn! Doch dieser Wahnsinn wird weitergehen. Denn das Straßennetz und insbesondere die Brücken sind auf Jahre hinaus ein Sanierungsfall. Der Kraftverkehr per Lkw nimmt weiter stetig zu, die Abnutzung der Fahrbahnen bleibt hoch. Die Bahn wird ebenfalls auf Jahre hinaus damit beschäftigt sein, ihre Infrastruktur auf ein zeitgemäßes Level anzuheben. Was bleibt, ist die Erkenntnis: Wir können das Stauphänomen nur durch unser eigenes Verhalten positiv beeinflussen. Das bedeutet, wir müssen unser Mobilitätsverhalten bewusster gestalten. Individuelle Fahrten sollten genauer und sinnhafter geplant werden, was Ort und Zeit angeht. Auch unser Verkehr produzierendes Konsumverhalten sollten wir kritisch hinterfragen. Ist es nötig, dass jede im Internet bestellte Falsche Olivenöl innerhalb von 24 Stunden bei uns zu Hause ist, oder reicht eine Belieferung mit Waren einmal pro Woche aus? Das sind Fragen, die mehr und mehr in den Fokus rücken werden und beantwortet werden müssen.



