Der österreichische IT-Dienstleister S&T will eigene Aktien zurückkaufen. Dafür wollen die Linzer bis zu 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die maximale Stückzahl liegt bei zwei Millionen entsprechend drei Prozent des Grundkapitals. Der Kurs der S&T-Aktien legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast drei Prozent zu./he

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0284 2019-01-17/23:40