Inhouse-Experte für Private Equity tritt dem internationalen Führungsteam als Betriebsleiter für das nordamerikanische Investitionsgeschäft bei

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, kündigte heute an, dass Paul Bridwell dem Unternehmen am 5. November 2018 als Geschäftsführer beigetreten ist, um die Betriebsführung und das Portfolio-Management des nordamerikanischen Investitionsgeschäfts des Unternehmens zu übernehmen. Bridwell, der in den USA ansässig ist, schließt sich dem obersten Führungsteam von OpenGate als Mitglied des Investitions- und Portfolio-Ausschusses des Unternehmens an.

Bridwell ist ein Inhouse-Experte mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity und hat nachweislich erfolgreich Betriebsergebnisse geliefert, die zu hervorragenden Anlegerrenditen geführt haben. Er hat sowohl als CEO eines Portfolio-Unternehmens wie auch als Betriebsleiter solide Führungs- und Organisationskompetenzen vorzuweisen, die er sich während seiner Beschäftigungszeit bei zwei internationalen Private-Equity-Unternehmen angeeignet hat.

Vor seiner Zeit bei OpenGate war Bridwell als Partner und Geschäftsführer Operationsleiter bei einer großen Private-Equity-Investment-Gesellschaft in New York City tätig, wo er die unternehmensweit erste betriebsorientierte Gruppe einrichtete und einen umfassenden Betriebsansatz entwickelte, der im Einklang mit der Investitionsstrategie des Unternehmens stand.

Darüber hinaus arbeitete Bridwell zuvor für 12 Jahre bei Platinum Equity, wo er mehrere Schlüsselfunktionen innehatte, zunächst als Interim-CEO für Plattform-Investitionen und dann als Chief Restructuring Officer für die Geschäftszweige San Diego Tribune und American Commercial. In seinen letzten drei Jahren bei Platinum fungierte Bridwell als Personalchef und trug maßgeblich dazu bei, 3,75 Milliarden USD für den dritten institutionellen Unternehmensfonds aufzubringen.

Andrew Nikou, Gründer und Geschäftsführer von OpenGate Capital, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Paul in der OpenGate-Familie willkommen heißen zu dürfen. Paul verfügt über ungeheure Qualifikationen und solide Erfolgsbilanz hinsichtlich der Wertschöpfung auf unserem Markt. Wir freuen uns, von Pauls Betriebserfahrungen und tief greifenden Kenntnissen lernen zu können, was sich stärkend auf OpenGates-Strategie auswirken wird, das volle Potenzial seiner Investitionen auszuschöpfen."

"Ich bin überaus erfreut, OpenGate Capital beizutreten", kommentierte Bridwell. "Das Unternehmen verfügt über eine gut etablierte Marke in ganz Nordamerika und Europa sowie über einen sektorübergreifenden bewährten, flexiblen Investitionsansatz. Ich habe meine Zusammenarbeit mit Andrew im Rahmen des kürzlich eingeführten OGx-Vermögens stark genossen und glaube, dass diese ein bedeutender Teil unserer auf das volle Potenzial ausgerichteten Gesamtbetriebsstrategie darstellt. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den Experten des nordamerikanischen Betriebsteams sowie der gesamten Organisation."

Bridwell wird seine Führungsposition unmittelbar aufnehmen und das operative Geschäft der Portfolio-Unternehmen in Nordamerika beaufsichtigen, die durch OpenGates ersten institutionellen Fonds erworben wurden, darunter Power Partners, Energi Fenestration Solutions, Hufcor und Mersive Technologies.

OpenGate Capital beschäftigt 34 Mitarbeiter in seinen Büros in Los Angeles und Paris, die die integrierte Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens von Sourcing, Umsetzung und Betriebsabläufen realisieren, welche entlang des gesamten Lebenszyklus einer Investition angewendet wird.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190117005834/de/

