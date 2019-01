Stuttgart (ots) - Der Weg zur Gleichberechtigung ist nicht einfach: heute nicht und vor 100 Jahren war er es noch viel weniger. Der Kampf dafür lohnt sich jedoch. Das gilt fürs Frauen-Wahlrecht genauso wie für die eigenen vier Wände. Denn wer einmal erlebt hat, wie es ist, in einer wirklich gleichberechtigen Partnerschaft zu leben, der weiß: Das bisschen Haushalt kann so schlimm nun wirklich nicht sein.



