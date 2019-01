Börsengänge waren im Jahr 2018 nicht unbedingt ein Selbstläufer. Nur 65 der 192 IPOs des vergangenen Jahres sind derzeit im grünen Bereich. Ich habe mir ja zuerst einige der nicht so tollen IPOs angesehen und geschaut, ob die 2019 wieder in die Spur kommen. Jetzt ist es an der Zeit, sich einige der tatsächlich erfolgreichen Debütanten anzusehen, die die Chance haben, im kommenden Jahr sogar noch weiter zuzulegen. Eventbrite (WKN:A2N5RU), Upwork (WKN:A2N5QE) und Bilibili (WKN:A2JG7L) konnten dem ...

