"Westfälische Nachrichten" zu Frauenwahlrecht:

"Es war erkämpft, nichts fällt uns in den Schoß": So bilanzierte die ehemaligen Familienministerin Rita Süssmuth am Donnerstag im Bundestag das Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht". Die forsche CDU-Vorreiterin in Sachen Frauenpolitik weiß, wovon sie spricht. ... 100 Jahre: Das Land hat inzwischen in Ost- wie Westdeutschland große Politikerinnen erlebt: Annemarie Renger, Christine Bergmann, Regine Hildebrandt. Dazu gibt es eine Kanzlerin, die das Land nun in der vierten Legislaturperiode regiert. Doch Wermutstropfen trüben die Sektlaune: Der Anteil der Frauen im Bundestag sinkt wieder - unter anderem sorgen FDP und AfD für diesen Rückschritt. Zu Recht läuten bei den Parlamentarierinnen die Alarmglocken."/al/DP/he

AXC0022 2019-01-18/05:35