"Weser-Kurier" zum Start der Bundesliga-Rückrunde:

"Fakt ist: Die Zuschauerzahlen in der Fußball-Bundesliga gehen erstmals zurück. Die Champions League, die nur noch im Pay-TV übertragen wird, hat dramatisch an Interesse verloren. Fußball bleibt zwar der beliebteste Sport in Deutschland. Aber ausruhen auf vergangene Erfolge ist nicht mehr. Dass auch anderer Sport Spaß macht, zeigen gerade die Handballer bei der WM. Es wird nicht gemeckert und geschauspielert, und Einkommens-Millionäre gibt es auch nicht. Ein bisschen mehr Handball täte dem Fußball also ganz gut."/be/DP/he

