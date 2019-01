Bei der Alibaba Group Holding Limited (kurz "Alibaba Group") wird es am 30. Januar 2019 spannend - denn dann will das Unternehmen seine Geschäftsergebnisse für das 4. Quartal 2018 mitteilen. Gut möglich, dass einige Anleger(innen) vor diesem Termin eine eher abwartende Haltung einnehmen werden. In Euro gerechnet hatte die Aktie seit Jahresbeginn einigen Boden gut machen können, als sie von knapp 115 Euro zu Jahresbeginn auf zuletzt rund 134 Euro gestiegen war. Geht dem Aktienkurs nun erstmal ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...