Bei Aurora Cannabis wird es am kommenden Montag wieder spannend. Dann veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal, das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangen ist. Der Conference Call findet um 18 Uhr Eastern Time (24 Uhr MEZ) statt. Im ersten Quartal (per 30.9) hatte Aurora einen Umsatz um im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 260 Prozent auf 29,7 Millionen Kanadische Dollar steigern können. Was besonders beeindruckend war, war die Bruttomarge sowie die Ergebnisentwicklung. Die Bruttomarge auf den Cannabis-Absatz stieg im ersten Quartal 2019 auf 70 Prozent, gegenüber 58 Prozent im ersten Quartal 2018. Der Gewinn konnte sich auf 105,5 Millionen Kanadische Dollar vervielfachen. Auf die Ergebnisse des nun zur Veröffentlichung anstehenden Quartals darf man gespannt sein. Hier dürfte sich die vollständige Legalisierung von Cannabis in Kanada, die Mitte Oktober 2018 erfolgte, deutlich bemerkbar machen. Auch wenn es bei der Lieferung noch Anlaufschwierigkeiten gab.

