Welche BWLer im deutschsprachigen Raum forschen besonders gut? Ein exklusives Ranking der WirtschaftsWoche liefert Antworten - und zeigt zugleich den inhaltlichen und methodischen Wandel des Faches BWL.

Helmut Krcmar ist immer unterwegs, sei es physisch, sei es gedanklich. Vor Kurzem gastierte er noch in San Francisco auf der Weltkonferenz der Wirtschaftsinformatiker, nun sitzt er in seinem Büro im ersten Stock der Fakultät für Informatik der TU München und denkt zwölf Monate weiter. 2019 findet die Konferenz zum ersten Mal in Deutschland statt, 1500 Leute werden anreisen, und Krcmar muss den Event mit vorbereiten. Er war mal, unter anderem, Präsident des Informatikerverbands.

Dass die Veranstaltung inhaltlich oder organisatorisch danebengeht, ist kaum zu befürchten. Krcmar ist so etwas wie ein ökonomischer Hansdampf in allen Gassen. Der Diplomkaufmann, heute 64, stieg einst zum jüngsten BWL-Professor der Republik auf.

Er hat ein 800 Seiten starkes Standardwerk über Informationsmanagement geschrieben und ein Netzwerk von fast 1000 Chief Information Officers (CIO) aus der Wirtschaft mit aufgebaut. Und er führt, neben seinem Professorenjob, als wissenschaftlicher Direktor die fortiss GmbH, eine IT-Ideenschmiede des Landes Bayern.

Vor allem aber ist Krcmar ein herausragender Forscher. Auf seiner Fensterbank und an den Bürowänden wimmelt es von Pokalen, Urkunden und Medaillen, die seine akademischen Erfolge bezeugen. Kein anderer Wissenschaftler in Deutschland, Österreich und der Schweiz kann im Fach BWL zwischen 2014 und 2018 einen so gehaltvollen Output vorweisen wie der gebürtige Hanauer. Zu diesem Ergebnis kommt ein großes BWL-Ranking, das vom Forschungsinstitut KOF der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und dem Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt wurde.

Wertungsgrundlage waren Publikationen in renommierten Fachzeitschriften - die harte Währung in der Forschung, die auch relevant für die Besetzungen von Top-Stellen im Hochschulbereich ist. Ein Team von KOF und DICE durchforstete rund 860 Journals und vergab für jeden Beitrag eine nach der Reputation der Zeitschrift gewichtete Punktzahl (zur Methodik). Krcmar brachte es auf 116 Veröffentlichungen und erzielte den höchsten Punktwert unter rund 2500 erfassten BWL-Experten.

Die Überflieger

Er sei "kein Kämmerleinschreiber", sagt Krcmar über sich selbst, er benötige Anreize - und erhalte seine Inspiration vor allem durch die Diskussion mit anderen Forschern und den CIOs von Unternehmen. Dabei habe er stets "die Neigung, bei ökonomischen Themen die Perspektive zu wechseln und immer wieder infrage zu stellen, ob alte Wahrheiten heute noch gelten".

Jüngst analysierte Krcmar, warum E-Government in der deutschen Verwaltung nur so quälend langsam vorankommt. In der Zeitschrift "MIS Quaterly Executive" ist gerade eine Studie von ihm und zwei Kollegen erschienen, die aufdröselt, welche Faktoren das Kündigungsverhalten von IT-Fachkräften bestimmen. Und auch sein nächstes Projekt steht schon fest: Krcmar will sich mit dem Plattformwettbewerb im Netz beschäftigen und sich die SAP-Cloud-Plattform genauer ansehen.

Zwei zentrale Trends in der BWL

Ein Informatikprofessor also ist der forschungsstärkste Wissenschaftler in der Betriebswirtschaft? Das Ergebnis mag verwundern, es steht aber für zwei zentrale Trends in der BWL. Zum einen bewegt sich das Fach - analog zur Schwesterdisziplin VWL - über seine klassischen Grenzen hinaus: "Will die BWL im deutschsprachigen Raum international wettbewerbsfähig bleiben, muss sie wie in den USA zunehmend interdisziplinär arbeiten. Da passiert ...

