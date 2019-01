Nicht nur um einen ungeregelten Brexit zu verhindern, wäre es angebracht, den Austrittstermin möglichst weit zu verschieben. Die EU sollte die Zeit nutzen, um auch die Sorgen in anderen Mitgliedsländern zu berücksichtigen.

Am Dienstag ist Frau May im britischen Unterhaus mit dem von ihr ausgehandelten Vertrag zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) gescheitert, am Mittwoch konnte sie das Misstrauensvotum der Opposition im Parlament abwehren. Damit bleibt weiterhin unklar, wie es mit dem Brexit und dem Verhältnis der EU zum Vereinigen Königreich (UK) weitergeht. Für manche Beobachter stellt sich gar die Frage nach der Zukunft des UK, andere machen sich Gedanken über die der EU.

Jede dieser drei Fragen hat ihre Berechtigung. Denn erstens ist die Arbeitsteilung zwischen der EU und dem UK wichtig für den Wohlstand sämtlicher Bürger Europas. Unter einem ungeregelten Brexit würden die Bürger der EU-27 zwar weniger leiden als die Briten selber, aber angenehm wäre es auch für sie nicht. Die Szenarien dafür sind bereits recht ausführlich diskutiert worden, ohne dass die Politik bereits gut vorgesorgt hätte. Auch ein geregelter Brexit tut dem Kontinent nicht gut, ist aber auszuhalten.

Zweitens drohen den Briten große interne Probleme. Das betrifft erstens das Verhältnis der Iren zu den Nordiren und die internen nordirischen Verhältnisse. Aber auch in Schottland wird bereits diskutiert, ob ein neuerliches Austrittsreferendum (aus dem UK) durchgeführt werden sollte. Man sieht überall in Europa, wie schnell Populisten überall auf der Welt die vorhandenen, aber kontrollierten Ressentiments gegenüber Fremden oder alten Kontrahenten wiederbeleben können. Großbritannien stellt keine Ausnahme dar, und auch in Nordirland oder Schottland dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...