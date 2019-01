The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA APY XFRA CA98421Y1007 YDX INNOVATION CORP. EQ00 EQU EUR N

CA LYMS XFRA LU1829221024 MUL-LYX.NASDAQ-100 UC.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA LBNK XFRA LU1834983477 LIF-600 BANKS EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LBRE XFRA LU1834983550 LIF-600 BAS.RE. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LFOD XFRA LU1834985845 LIF-600 F.+BEV. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LHTC XFRA LU1834986900 LIF-600 HEALTH. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LOGS XFRA LU1834988278 LIF-600 OIL+G. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LTUG XFRA LU1834988518 LIF-600 TECHN. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LTCM XFRA LU1834988609 LIF-600 TELEC. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LUTI XFRA LU1834988864 LIF-600 UTILIT. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 EQ01 EQU EUR N

CA CNG1 XFRA US16955B1061 CHINA BAT GRP INC.DL-,001 EQ01 EQU EUR N