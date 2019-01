The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0217982 WORLD BK 14/19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0218063 KOMMUNALBK 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0020626773 SNCF MOBILITES 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4T9B9 DZ BANK IS.A710 BD00 BON EUR N

CA XFRA USF0183JHQ79 AIR LIQUIDE FIN.16/26REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH6JL7 HSH NORDBANK EK1 17/19 BD01 BON EUR N

CA WL17 XFRA DE000NWB16L3 NRW.BANK IS.A.16L 14/19 BD01 BON EUR N

CA KN2A XFRA US50065XAE40 KOREA NAT. OIL 14/19 REGS BD01 BON USD N

CA BKC2 XFRA XS1016655349 BK OF CHINA HK 14/19 MTN BD01 BON USD N

CA 5PK1 XFRA XS1019818787 PKO FINANCE 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1551727974 NED.WATERSCH. 17/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA CA12657ZAG87 CU 2019 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA US71654QBQ47 PET. MEX. 14-19 BD02 BON USD N

CA FTEC XFRA XS0616431507 ORANGE 11/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1019326302 VOLKSWAGEN INTL 14/19 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1019652368 WHARF FINANCE 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1550273046 EIB EUR.INV.BK 17/19 MTN BD02 BON BRL N

CA 99VA XFRA USG9393UAA00 VOTO VOT.OVERS.T.V 09/19 BD03 BON USD N

CA M8F1 XFRA AT0000A000C8 MEINL GLOBAL PROPERTY T FD00 EQU EUR N

CA M8F2 XFRA AT0000A05JR9 MEINL EASTERN EUROPE T FD00 EQU EUR N