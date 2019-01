The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0QD0 DZ BANK IS.A1093 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QG3 DZ BANK IS.C170 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QJ7 DZ BANK IS.C172 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UL1 DT.BANK MTN 19/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB125P8 LBBW STUFENZINS 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB126S0 LBBW MTN OPF 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TT7 NORDLB FESTZINSANL.02/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TV3 NORDLB 2 PH.BD. 03/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005358806 ITALIEN 19/35 BD00 BON EUR N

CA XFRA US013051EF00 ALBERTA 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US10373QAY61 BP CAP.MK.AM 18-24 BD00 BON USD N

CA XFRA US161175BR49 CH.COM./CORP 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US31428XAT37 FEDEX CORP. 2042 BD00 BON USD N

CA XFRA US628530BK28 MYLAN 19/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128285W63 USA 19/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US917288BK78 URUGUAY 19/31 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1574954530 CITIGRP GL MK.18/38 ZOMTN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS1623002703 WORLD BK 17/25 ZO MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1926935435 DESAGRI 18/41 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936186425 LB.HESS.-THR. OMH 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936190021 LB.HESS.-THR. OMH 19/22 BD01 BON EUR N

CA GRYA XFRA CA39154B3056 GREATBANKS RES EQ00 EQU EUR N

CA 2V6 XFRA CA91725D1042 URBANIMMERSIVE INC. EQ00 EQU EUR N

CA BFD1 XFRA CA9599072050 WESTERN TROY CAPITAL RES. EQ00 EQU EUR N