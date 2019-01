Fresenius Medical Care führt Dialysegerät 4008A für den Einsatz in Schwellenländern ein DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Fresenius Medical Care führt Dialysegerät 4008A für den Einsatz in Schwellenländern ein 18.01.2019 / 08:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat das neue Dialysegerät 4008A speziell für die Bedürfnisse in Schwellenländern entwickelt. Mit der Markteinführung der 4008A will das Unternehmen den Zugang zur lebenserhaltenden Dialysebehandlung für Nierenkranke in Schwellenländern verbessern. Das Dialysegerät 4008A bietet den hohen Therapiestandard von Fresenius Medical Care und hält gleichzeitig die Kosten für Gesundheitssysteme möglichst gering. Es wurde zunächst in Indien eingeführt, weitere Länder im asiatisch-pazifischen Raum sollen folgen. Die weltweite Nachfrage nach einer lebenserhaltenden Dialysebehandlung wächst stetig. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass in Asien fast zwei Millionen Menschen mit terminalem Nierenversagen, die eine Dialyse benötigen, diese nicht erhalten. Diese Behandlungslücke ist doppelt so groß wie die Zahl der tatsächlich behandelten Patienten. Der weltweite Einsatz der Dialyse wird sich bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, wobei die stärkste Zunahme in Asien erwartet wird. Trotzdem wird auch die Zahl der Menschen ohne Zugang zur Dialyse aller Voraussicht nach hoch bleiben. Fresenius Medical Care hat das Dialysegerät 4008A entwickelt, um lebensnotwendige medizinische Leistungen und höchste Sicherheitsstandards zu einem kostengünstigen Preis anzubieten. Dr. Olaf Schermeier, Vorstand von Fresenius Medical Care für Forschung und Entwicklung, sagte: "Unser globales Forschungs- und Entwicklungsteam steht im ständigen Dialog mit Ärzten, Pflegepersonal und Patienten. Im Mittelpunkt jeder neuen Entwicklung steht der Nutzen für unsere Patienten. Deshalb haben wir ein neues, hochwertiges und gleichzeitig kostengünstiges Therapiesystem entwickelt und in kürzester Zeit auf den Markt gebracht." Harry de Wit, Vorstandsmitglied von Fresenius Medical Care für die Region Asien-Pazifik, sagte: "Wir bei Fresenius Medical Care sind stolz darauf, dass wir jeden Tag dazu beitragen, das Leben von Menschen mit chronischer Nierenerkrankung zu verbessern. Die Markteinführung der 4008A unterstreicht unser Engagement, einer wachsenden Zahl von Patienten den notwendigen Zugang zur lebenserhaltenden Dialysebehandlung zu ermöglichen." Das Dialysegerät 4008A genügt höchsten Sicherheits- und Bedienungsstandards und verfügt unter anderem über wichtige Reinigungsfunktionen sowie eine Backup-Batterie. Das Gerät ist einfach zu bedienen und robust. Es eignet sich daher ideal für den Transport in Regionen mit mangelnder Infrastruktur oder Einsatz in ländlichen Gebieten. Experten zufolge bietet die standardmäßige Verwendung von hochreiner Dialysierflüssigkeit bei allen Behandlungen mit der 4008A den Patienten erhebliche medizinische Vorteile. Die Erhaltung der Restnierenfunktion, also die Fähigkeit der eigenen Nieren, Wasser und Giftstoffe zu eliminieren, senkt beispielsweise nachweislich die Sterblichkeit und kann die Lebensqualität von Nierenpatienten verbessern. Darüber hinaus kann die Verwendung von hochreiner Dialysierflüssigkeit bei Dialysepatienten auch zu weniger Entzündungen und damit zu einem geringeren kardiovaskulären Risiko und einer niedrigeren Morbidität beitragen. Dialysegeräte sind neben den Dialysatoren das wichtigste Produkt für die Blutreinigung chronisch Nierenkranker. Während der Reinigungsvorgang im Dialysator abläuft, pumpt das Dialysegerät das Blut und überwacht die Zirkulation des Blutes außerhalb des Körpers. Außerdem stellt es die optimale Zusammensetzung der Dialysierflüssigkeit sicher und setzt dem Blut gerinnungshemmende Stoffe zu. Diese Behandlung erfolgt in der Regel drei Mal pro Woche und dauert drei bis sechs Stunden. Mehr als die Hälfte der jährlich weltweit verkauften Dialysegeräte stammt von Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.872 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 329.085 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. Rechtliche Hinweise: Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Dr. Dominik Heger SVP & Head of Investor Relations & Corporate Communications dominik.heger@fmc-ag.com Tel. +49 6172 609 2601 18.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525 Fax: +49 (0) 6172- 609 2301 E-Mail: ir@fmc-ag.com Internet: www.freseniusmedicalcare.com ISIN: DE0005785802 WKN: 578580 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 767333 18.01.2019 ISIN DE0005785802 AXC0056 2019-01-18/08:02