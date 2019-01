Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Santander von 5,50 auf 5,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die an den Wechselbedingungen gescheiterte Berufung des bisherigen UBS-Bankers Andrea Orcel zum neuen Chef habe etwas Chaos bei der spanischen Großbank hinterlassen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun stelle sich die Frage nach der strategischen Ausrichtung. Mit Blick auf die Zielsenkung verwies er auf niedrigere Gewinnerwartungen für 2021 wegen der Wechselkursentwicklungen, Margendruck in Großbritannien und Kosten in Brasilien./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 18:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-18/08:01

ISIN: ES0113900J37