Als wir die Aktie der Deutschen Bank am Dienstag besprochen hatten, verlief diese noch in relativ ruhigen Bahnen in ihrem Abwärtstrendkanal und hatte gerade eine positive Reaktion auf die Nachricht "verweigert", dass es zwischen dem Finanzminister und den Chefs der Deutschen Bank und der Commerzbank im Jahr 2018 weitaus mehr Gespräche gab als man dachte.

