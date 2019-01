Am Mittwoch nach Börsenschluss hat der weltweit zweitgrößte Aluminiumhersteller Alcoa die sogenannte Earnings-Saison in den USA eröffnet und positiv überrascht. Der Konzern konnte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn in Höhe von 0.66 USD je Aktie bei einem Umsatz von 3.3 Milliarden USD erzielen.

