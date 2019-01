Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Selten war ein Jahr so massiv von politischen Ereignissen geprägt wie 2018. Die drohenden Handelskriege der USA mit dem Rest der Welt, die chaotische Vorbereitung des Brexits oder der Streit zwischen Brüssel und Rom- die Liste der geopolitischen Krisen ließe sich problemlos fortführen. Das Neue daran ist, das sich die Politik dieses Mal direkt auf die entsprechenden Volkswirtschaften auswirkt. Diese Dominanz der Politik und das hohe Veränderungstempo dürften auch im neuen Jahr anhalten. Wir haben unseren Blick auf die Dinge für die Kapitalmärkte in 2019 in unseren aktuellen Kapitalmarkt-Tendenzen 2019- Politics First! zusammengefasst.

