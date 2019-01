Deutsche Aktien dürften zum Wochenabschluss mit Gewinnen in den Tag starten. Positive Vorgaben von der Wall Street und steigende Kurse in Asien bringen den DAX in Schlagdistanz zur psychologisch wichtigen 11.000-Punkte-Marke. Am Vorabend hatten Berichte für gute Stimmung gesorgt, wonach die USA eine Senkung der Strafzölle auf China-Importe erwägen, um die Verhandlungen mit der Volksrepublik anzutreiben. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...