Das Analysehaus RBC hat ING vor Zahlen zum Schlussquartal 2018 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Analysten senkten laut einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Zinsüberschuss der niederländischen Bank und passten auch ihre Annahmen für die Risikovorsorge marginal an. An ihren Dividendenprognosen änderten sie nichts und erwarten weiter eine progressive Ausschüttungspolitik./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 18:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-18/08:33

ISIN: NL0011821202