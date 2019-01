flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im März-Kontrakt an der ICE könnte in den nächsten Wochen weiter anziehen. Hier wäre der aktuelle Stimulus der chinesischen Zentralbank (PBOC) zu nennen, die am Mittwoch rund 83 Mrd. US-Dollar Liquidität in den Markt pumpte. Sollten die Handelsgespräche zwischen China und den USA weiter positiv verlaufen so könnte dies ebenfalls Kräfte bei den "Öl-Bullen" freisetzen. Vor allem aber könnten die Öl-Bullen von weiteren OPEC-Produktionskürzungen in 2019 profitieren.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 11. Januar 2019 bei 62,49 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 14. Januar 2019 bei 58,90 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 61,64 und 62,49 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 63,33/63,86 und 64,70 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 60,69/60,27/59,75 und 58,90 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 58,06/57,53 und 56,69 US-Dollar in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent-Future

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent-Future

