Das Analysehaus RBC hat die Aktie der Commerzbank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die jüngsten Medienberichte, denen zufolge die Regulierungsbehörden eine Fusion mit der Deutschen Bank skeptisch sähen und beide Häuser sich eher auf nachhaltige Gewinne fokussieren müssten, müssten kein definitives Ende einer solchen Transaktion bedeuten, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit seien entsprechende Pläne aber wohl noch nicht konkret genug für eine Entscheidung der Behörden. Ein Zusammengehen der Deutschen Bank mit einem ausländischen Konkurrenten sei derweil sehr unwahrscheinlich und die Commerzbank wohl ein attraktiveres Übernahmeziel./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 18:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-18/08:39

ISIN: DE000CBK1001