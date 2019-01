Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung des irischen Billigfliegers Ryanair haben Aktien der Lufthansa am Freitag im vorbörslichen Handel nachgegeben. Mit einem Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag hielt sich der Abschlag bislang jedoch in Grenzen. Der Kurs hatte sich jüngst an der Marke von 20 Euro stabilisiert nach vorangegangenen Kursverlusten bis Ende Oktober.

Ein Händler wertete die erneut gesenkte Gewinnprognose von Ryanair in einer ersten Reaktion als leicht negativ für die Airline-Branche. Analysten hatten zuletzt bereits sinkende Gewinne der Iren nicht ausgeschlossen angesichts hoher Kapazitäten am Markt. So rechnete Damian Brewer von RBC erst am Mittwoch mit niedrigeren Ticketpreisen und kürzte daher die Schätzung für den Gewinn je Ryanair-Aktie 2020 um 13 Prozent./bek/zb

