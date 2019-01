Gastwirte und Hoteliers in Deutschland haben auch im November gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg bereinigt um Preiserhöhungen um 2,5 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Nominal lag das Plus bei 5,0 Prozent.

In den ersten elf Monaten 2018 stiegen die Erlöse damit preisbereinigt um 1,2 Prozent und nominal um 3,4 Prozent. Die Wiesbadener Behörde erfasst für die Statistik Unternehmen mit mindestens 150 000 Euro Umsatz im Jahr.

Das Gastgewerbe profitiert schon seit geraumer Zeit von der guten Konjunktur und der Konsumfreude der Verbraucher. Der Branchenverband Dehoga erwartet für 2018 das neunte Rekordjahr in Folge./yyhe/DP/zb

