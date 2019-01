Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag konnte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Handelsbreite von rund 110 Punkten keine neuen Erkenntnisse liefern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So hätten die Analysten sich an John Wooden erinnert, der gesagt habe: "Die kleinen Details sind entscheidend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...