Gestern machte ein Gerücht die Runde, dass Trump erwägt, die Chinazölle zu reduzieren oder ganz zu streichen. In 3 Sekunden legte der Dow um 250 Punkte zu. Zunächt ein Test. Aber: Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Da schauen wir sehr genau hin. Wie schon zu erwarten war: Einer bietet dem anderen den Finger oder die Hand und so laufen alle Geschäfte mit Chinesen seit Marco Polo: Viel Geduld aber keine Dramatik. Bis es wirklich greift, braucht es noch einige Monate. Bestes Zeichen: 60 % aller Fondsmanager sind nach einer jüngsten Umfrage der Bank of America skeptisch und negativ für die Wirtschaft und die Gewinne. Das ist der beste Kontraindikator für die Entwicklugn der Märkte in den nächsten Monaten. Sofortige Dispositionen drängen sich noch nicht auf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info