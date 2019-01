FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Wunsch nach oben sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt notiert nur noch knapp unter den Hochs der Woche und damit an dem mehrfach getesteten Widerstandsbereich knapp unter 11.000 Punkten. Händler sprechen von einer deutlich besseren Dynamik als am Dienstag, als der Kontrakt nach einem klassischen Fehlausbruch wieder auf Tauchstation gegangen war.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 12 auf 10.974 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.998,5 und das Tagestief bei 10.960 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 2.600 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2019 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.