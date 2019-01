Steinhoff-Aktionäre benötigen auch in diesem Jahr starke Nerven: Ihr Investment befindet sich zur Zeit wieder einmal auf Achterbahnfahrt, konnte aber seit Jahresstart 2019 um satte 36% zulegen. In der 1-Jahres-Betrachtung bleibt jedoch ein massiver Kursverlust in Höhe von 65% auf der Steinhoff-Anzeigetafel stehen. Und auch das langfristige Bild lässt zu wünschen übrig:Anleger...

