sentix Asset Management GmbH: 2018 - ein guter sentix-Jahrgang DGAP-News: sentix Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fonds sentix Asset Management GmbH: 2018 - ein guter sentix-Jahrgang 18.01.2019 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 2018 - ein guter sentix-Jahrgang * Vola-Anstieg rechtzeitig erkannt * Konsequentes Handeln als Erfolgsfaktor * sentix Risk Return -M- Fonds überzeugt mit Plus von 3,2 Prozent Frankfurt, 17. Januar 2019 - Viele Anleger werden enttäuscht auf das vergangene Börsenjahr blicken. Nur wenige Assetklassen und Anlagestrategien konnten ein Plus erzielen. Entgegen der allgemeinen Markttendenz war 2018 für die sentix Investmentfonds jedoch ein guter Jahrgang. Volatilitäts-Anstieg mit Vorwarnung Der Anstieg der Volatilität an den Kapitalmärkten kam nicht von Ungefähr. Über Monate hinweg haben sich die Zinskurven in den USA verflacht. Diese Entwicklung war nicht nur ein negatives Konjunktursignal, sondern stellte auch einen hervorragenden Vorlaufindikator für künftig steigende Volatilität an den Märkten dar. Wer diese Zeichen rechtzeitig erkannte, wie sentix in seinem Jahresausblick bereits Ende 2017, konnte sich gut dem negativen Sog mancher Assetklasse entziehen. Konsequentes Handeln der entscheidende Erfolgsfaktor Aus diesem Grund blicken die Sentiment-Experten von sentix durchaus positiv auf das vergangene Jahr zurück: "Für uns war 2018 ein gutes Anlagejahr" resümiert Patrick Hussy, Geschäftsführer und verantwortlicher Portfoliomanager bei der sentix Asset Management. "Unsere Analysen haben uns wertvolle Hinweise gegeben, um frühzeitig Risiken in unseren Fonds zu begrenzen", führt Hussy weiter aus. So wurden bereits zur Jahresmitte im Mischfonds sentix Risk Return -M- (A2AJHP) die Aktienrisiken komplett abgebaut und langlaufendee Anleihen gekauft, als alle Welt noch von Zinssteigerungen ausging. Auch der konsequente Aufbau von Goldpositionen zu günstigen Kursen hat dazu beigetragen, dass sich die Wertentwicklung der Fonds derart positiv vom Marktdurchschnitt abhebt. Spitzenplatz im Ranking Nahezu alle Assetklassen, aber auch viele defensive Mischfondskonzepte haben das vergangene Jahr mit einem deutlichen Minus abgeschlossen. Das Plus von +3,2% im sentix Risk Return -M- Fonds ist deshalb umso stärker einzuordnen. Dadurch hat der Fonds rund 98% aller Fonds seiner Vergleichsgruppe hinter sich gelassen. Abermals haben nur wenige Anlagekonzepte ihren Anlegern in schwierigen Zeiten einen solchen Diversifikationsbeitrag geliefert! 2019 - ein Jahr mit ähnlich hohen Herausforderungen Es spricht viel dafür, dass auch 2019 enorme Herausforderungen präsentieren wird. Der "Kohle-Ausstieg", wie sentix die restriktive Geldpolitik der Notenbanken nennt, dürfte weitergehen. Der strukturelle Inflationsdruck dagegen sollte trotz aktuell rückläufiger Ölpreise hoch bleiben. Die Volatilität dürfte in diesem Umfeld weiter ansteigen. Sentix erwartet keinen geradlinigen Absturz der Aktienmärkte, sondern zwischenzeitliche, sehr dynamische Erholungsbewegungen. Im Ergebnis wird ein "Bärenmarkt auf Raten" von sentix erwartet. Die Kunst wird es sein, die wesentlichen Marktwendepunkte frühzeitig zu erkennen. "Wir konzentrieren uns auf die Sentimentanalyse, um die entscheidenden Warnsignale zu erhalten. Wir lieben Stimmungsextreme und wollen auch 2019 erfolgreich gegen den Strom schwimmen", verspricht Hussy seinen Fondsanlegern. Über sentix Asset Management Menschen machen Märkte - dieser Überzeugung haben sich die Behavioral Finance Fachleute von sentix Asset Management verschrieben. Die Investmentboutique ist darauf spezialisiert, wiederkehrende Muster im Anlegerverhalten zu identifizieren und den hieraus entstehenden "Sentiment Value" in intelligente Strategien zu nutzen. Über die sentix Kapitalmarktumfrage gewinnen die Behavioral Finance-Experten die wertvollen Informationen zum Anlegerverhalten. Seit 2001 ist damit die größte Datenbank zum Anlegerverhalten entstanden, die den Fachleuten erlaubt, die Erkenntnisse der Behavioral Finance in Echtzeit umzusetzen und ihre Expertise für Produkte mit unterschiedlichen Risiko-/ Rendite-Profilen einzusetzen. Die Methodik eröffnet die Chance, frühzeitig Wendepunkte an den Märkten zu erkennen und gewinnbringend und effizient in Fondsprodukten umzusetzen. Konträres Denken und konsequentes Handeln sind die Erfolgsfaktoren der Investmentboutique, die den innovativen Behavioral-Finance-Ansatz seit vielen Jahren erfolgreich im Publikums- wie auch im Spezialfondsmanagement für ihre Kunden umsetzt. 