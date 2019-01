Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Deutz mit "Buy" und einem Kursziel von 8,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Von ihrem Technologievorsprung bei Motoren für die Märkte abseits der Straße dürften die Kölner noch auf Jahre hinaus profitieren, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch habe die Aktien auf ein attraktives Bewertungsniveau geführt./ag/mis

