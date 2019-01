Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens vor dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im November hätten die Münchner recht positive Signale gesendet, seither habe sich das Wirtschaftsumfeld - gerade mit Blick auf China - aber deutlich eingetrübt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit einem vorsichtigeren Tenor für den Bereich Digital Factory mit Produkten zur Optimierung von Fertigungsprozessen. Das erste Quartal dürfte aber ordentlich gelaufen sein./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 16:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-18/09:04

ISIN: DE0007236101