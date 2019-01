Investoren in der noch jungen Cannabis-Branche brauchen starke Nerven. Das hat das Beispiel Aurora Cannabis im gestrigen Handel gezeigt. Nachdem das Papier tief ins Minus eröffnete und einen Großteil der Verluste wettmachen konnte, ging es in den letzten beiden Handelsstunden kräftig nach unten, die Aktie schloss auf Tagestief. Grund dafür: Aurora Cannabis will sich per Wandelanleihe frisches Kapital beschaffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...