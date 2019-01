Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 19,75 auf 13,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die drei wichtigsten europäischen Billigflieger dürften zu den langfristigen Profiteuren in der Branche gehören, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Kurzfristig seien die Akteure aber konjunkturell und politisch mit heftigem Gegenwind konfrontiert und müssten Kapazitäten zurückfahren. Die Aktien von Ryanair, Easyjet und Wizz Air wiesen jedoch allesamt Aufwärtspotenziale von mehr als 20 Prozent auf./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 16:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-18/09:09

ISIN: IE00BYTBXV33