BASEL (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche verlagert wegen des Brexits Aktivitäten im Bereich Arzneimittelsicherheit von Großbritannien nach Deutschland. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass es inm Zuge des Umzugs nach Grenzach in der Nähe des Baseler Firmensitzes keine Stellenstreichungen geben werde. Von der Maßnahme betroffen sei auch der europäische Lizenznehmer des Konzerns.

Grund für die Maßnahme ist laut Roche das geltende EU-Recht. Demnach müssen Inhaber von Medikamentenzulassungen, die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vergeben werden, ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

Roche war mit den jeweiligen Geschäften in Großbritannien ansässig, da auch die EMA ihren Sitz in London hatte, wie eine informierte Person sagte. Die Agentur zieht allerdings wegen des Brexits in die Niederlande um.

