Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger können sich heute auf einen freundlichen Handelsstart in Frankfurt freuen. Die Vorgaben aus Übersee sind sehr gut. Sowohl die Wall Street als auch die asiatischen Börsen schlossen deutlich im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Alibaba, Deutsche Bank und Adidas. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.