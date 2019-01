(shareribs.com) San Francisco 18.01.2019 - Der US-Streamingdienst Netflix hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal 2018 vorgelegt. Die Zahl der Neukunden lag über den Erwartungen, die Investoren nahmen Gewinne mit. Die Aktie von Netflix hat in den vergangenen Wochen eine starke Erholung gezeigt. Erst in dieser Woche wurde eine deutliche Preiserhöhung angekündigt, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...