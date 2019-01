Global Blockchain Technologies Corp.: GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STELLT STRATEGISCHEN PLAN MIT X2 GAMES VOR DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung Global Blockchain Technologies Corp.: GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STELLT STRATEGISCHEN PLAN MIT X2 GAMES VOR 18.01.2019 / 09:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STELLT STRATEGISCHEN PLAN MIT X2 GAMES VOR Vancouver, British Columbia, 18. Januar 2019 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC.U) (FSE: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder "Company") gibt seine zukünftige Strategie nach der Übernahme von X2 Games Corp. ("X2 Games" oder "X2") am 17. Dezember 2018 bekannt. Nach der Akquisition: Per 17. Dezember 2018 erwarb BLOC alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von X2 Games (die "X2 Games Shares") (die "Transaktion"). Durch die Akquisition wurde Nolan Bushnell, Mitbegründer von Atari und Chuck E. Cheese, und Hollywood-Kreativdirektor und Visionär für visuelle Effekte Zai Ortiz in leitende Positionen der Geschäftstätigkeit von BLOC ein, da BLOC sich auf nun vielmehr auch Gaming-Projekte konzentrieren wird. Als Ergebnis der Transaktion erwarb BLOC alle Rechte am geistigem Eigentum der aktuellen Spielprojekte von X2 Games, einschließlich der digitalen interaktiven Spiele für Amazon Alexa. Eines dieser Spiele mit dem Titel St. Noire hat ein Datum für die Vorveröffentlichung für Anfang 2019, drei weitere Amazon Alexa-Spiele sollen 2019 auf den Markt kommen. Ein Trailer von St. Noire ist unter http: // www.st-noire.com/amazon-alexa zu sehen. Strategische Planung BLOC und X2 Games haben eine umfassende Strategie zur Optimierung der Assets von BLOC in Richtung Gaming, eSports und AI entwickelt. Die Assets von BLOC werden genutzt, um X2 bei der Suche nach disruptiven Gaming-Schnittstellen zu unterstützen. Als Ergebnis dieser neuen Strategie wird X2 Games der Hauptgeschäftsbereich von BLOC, unterstützt durch das Portfolio an synergistischen Vermögenswerten. BLOC ist der Ansicht, dass dies die beste Möglichkeit ist, die Erfahrung und Führung, die Nolan Bushnell und Zai Ortiz in das Unternehmen einbringen, zu nutzen. Nolan Bushnell, Mitbegründer, Chairman und CEO von X2 Games, erklärte: "Diese Umstellung wird X2s Ziel unterstützen, das Spielen zu revolutionieren und es auf spannende Weise mit Kino und KI zu verbinden. Bei X2 Games suchen wir ständig nach Spielmöglichkeiten in bestehenden und aufstrebenden Plattformen. Ein Hauptbestandteil unserer Strategie besteht darin, unsere Produkte auf die Märkte Smart-Speaker, AI, Mobile, AR und Interactive TV abzustimmen und diesen Bereich zu verbessern. " Die Strategie von X2 wird in den nächsten 3 Jahren auch die folgenden Sektoren des Glücksspielmarktes untersuchen: * Dynamisches Kino * Arkade * Mobile Games * VR / AR / MR * Geo-Abenteuer * Vermittelte Brettspiele * Streaming * Esports * Immersives Theater Zukünftige Planungen: X2 Games hat eine erweiterte Pipeline von Alexa-basierten Spielen in Produktion. Nach der Veröffentlichung von St. Noire wird das Unternehmen weitere Spiele veröffentlichen, die aus dem Nolan Bushnell-Katalog nicht veröffentlichter Spiele und geistigem Eigentum stammen. Zai Ortiz, Chief Creative Officer, Co-Gründer und Präsident von X2 Games, kommentierte: "Gamification wird die Branche revolutionieren, indem wir über Spiele denken und was wir als Spiel betrachten. Die Zukunft interaktiver Spiele ist die Verschmelzung von Kino, Spielen und AI. X2 ist gut positioniert, um diese schnell wachsende Branche zu nutzen. " Amazon hat mit der integrierten intelligenten Unterstützung von Alexa mehr als 100 Millionen Geräte verkauft. Bis 2020 wird geschätzt, dass bis zu 75% der US-Haushalte einen intelligenten Lautsprecher haben werden. X2 Games wird diesen Sektor langfristig verfolgen, da es eine große Marktchance für die Befriedigung der Verbrauchernachfrage nach intelligenten Lautsprechertechnologien sieht. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Smart-Lautsprecher bis 2023 einen Umsatz von rund 19 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Über X2 Games Corp. X2 Games ist ein kreatives Spielstudio an den Fronten neuer Technologien und aufstrebender Märkte, das die Landschaft der weltweit gespielten Spiele verändern wird. Das Unternehmen hat derzeit folgende Spiele in der Entwicklungspipeline: St Noire: Die nächste Generation von Tabletop-Gaming und das erste umfassende Alexa-Brettspiel. Mit Alexa-Hollywood-Sprechern und beeindruckendem Sound-Design wird das Spiel auf einem erstklassigen Spielplan mit Karten und Spielfiguren gespielt. Das Spiel erfordert einen Amazon Alexa-Lautsprecher und ein Spielbrett, um gespielt zu werden, und nutzt die künstliche Intelligenz-Lautsprechertechnologie, um ein innovatives Erlebnis zu schaffen. Treasure Island: Eine währungsgetriebene Echtzeit-Schnitzeljagd, bei der die Spieler um echte Preise gegeneinander antreten. Das Spiel nutzt die Blockchain-Technologie, um Token-Preise zu erstellen, die sicher und sicher sind. Weitere Informationen zu X2 Games und den Projekten von X2 Games finden Sie unter www.x2.games. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 