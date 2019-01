Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China könnte BIP-Wachstumsziel für 2019 senken

Chinas Regierung könnte das Wachstumsziel 2019 für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf eine Bandbreite von 6,0 bis 6,5 Prozent senken, meldet die staatliche Tageszeitung China Daily unter Berufung auf ungenannte Quellen in der Nähe von Politikern. Für das 2018 war ein Ziel von etwa 6,5 Prozent ausgegeben worden. Die niedrigere Bandbreite ist wahrscheinlich, nachdem sich die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren des Landes Ende 2018 stärker verlangsamt haben als erwartet.

China revidiert BIP-Wachstum 2017 auf 6,8 von 6,9 Prozent

Das chinesische Statistikamt hat das Wirtschaftswachstum für 2017 leicht nach unten revidiert. Demnach wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 6,8 Prozent. Bislang war ein Zuwachs von 6,9 Prozent angegeben worden. Die Revision würde einen günstigen niedrigeren Basisvergleich für Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2018 liefern, den das National Bureau of Statistics am Montag veröffentlichen wird.

US-Finanzminister erwägt Aufhebung von China-Zöllen

Die US-Regierung prüft im Handelskonflikt mit China offenbar eine Kehrtwende. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe in mehreren Strategiesitzungen vorgeschlagen, die Strafzölle auf chinesische Importe zu verringern oder ganz aufzuheben, sagten mit den internen Verhandlungen vertraute Personen. Durch das Entgegenkommen sollen Fortschritte in den Gesprächen mit Peking erzielt werden. Zudem sollten die Börsen weltweit beruhigt werden.

May: No-Deal-Brexit kann "unmöglich" ausgeschlossen werden

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Forderung von Oppositionsführer Jeremy Corbyn zurückgewiesen, einen harten Brexit ohne eine Vereinbarung mit der EU auszuschließen. Es sei "unmöglich", ein solches Szenario auszuschließen, ohne den gesamten Austrittsprozess zu stoppen, reagierte May auf ein Schreiben von Labour-Chef Corbyn. Damit wies sie seine Vorbedingung für Gespräche über einen Brexit-Kompromiss zurück.

Rom beschließt Dekrete zur Umsetzung von Grundsicherung und Rentenreform

Die Populisten-Regierung Italiens hat Dekrete zur Umsetzung der Mindestsicherung und der Rentenreform beschlossen. "Die Regierung hält ihre Versprechen", sagte Ministerpräsident Guiseppe Conte bei der Vorstellung der Maßnahmen in Rom, an der auch Contes Stellvertreter, Innenminister Matteo Salvini von der rassistischen Lega, und Arbeitsminister Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), teilnahmen.

Spanische Vize-Regierungschefin trifft katalanische Unabhängigkeitsbefürworter

Im Bestreben, die Katalonienkrise beizulegen, hat Spaniens Vize-Regierungschefin Carmen Calvo in Madrid Vertreter der katalanischen Regionalregierung empfangen. Nach ihrem Treffen mit dem stellvertretenden Regionalpräsidenten Pere Aragones und der Sprecherin Elsa Artadi hieß es in einer kurzen gemeinsamen Erklärung, beide Seiten hätten die Möglichkeit zum Dialog auf Regierungs- sowie auf Parteiebene erörtert. Dies müsse noch konkretisiert werden.

Russland nähert sich einem Austritt aus dem Europarat

Russland hat beschlossen, seinen Boykott des Europarats fortzusetzen. Eine von den Abgeordneten in Moskau mit überwältigender Mehrheit verabschiedete Resolution sieht vor, keine Delegierte zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats am kommenden Montag zu entsenden. Außerdem soll der Beitrag zum Haushalt des Europarats weiter eingefroren bleiben. Damit rückt ein Ausstieg Russlands aus dem Europarat näher. Das wiederum hieße, dass Moskau den Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verlöre.

Trump streicht Oppositionsführerin Pelosi in Haushaltsstreit Afghanistan-Reise

Der Haushaltsstreit in den USA wird jetzt zunehmend auf persönlicher Ebene ausgetragen: Angesichts der Haushaltssperre strich US-Präsident Donald Trump seiner demokratischen Widersacherin Nancy Pelosi kurzfristig einen Afghanistan-Truppenbesuch in einem Militärflugzeug. "Es tut mir Leid Ihnen mitzuteilen, dass wegen des Shutdowns Ihre Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde", schrieb Trump in einem Brief an die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Dez +0,7% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez -0,2% gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.