Der Streamingdienst Netflix hat mit seinen Q4-Zahlen enttäuscht. Während Gewinn und Kundenzahlen die Erwartungen übertrafen, blieb der Umsatz im Berichtszeitraum hinter den Prognosen zurück. Eine Aussage des Managements in einem Brief an die Aktionäre sorgt für Erstaunen. Sie betrifft auch den Konkurrenten Amazon.

