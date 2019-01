Finanz und Wirtschaft lanciert Anlageprodukt «Invest»

Die Anleger- und Wirtschaftszeitung Finanz und Wirtschaft gibt mit dem FuW-Risk-Portfolio bereits seit 1995 konkrete Anlageempfehlungen ab. Nun können Anleger mit einem Tracker-Zertifikat auf den FuW-Risk-Portfolio Index direkt vom Know-how der Redaktion profitieren.

Zürich, 18. Januar 2019 - Ab sofort können Anleger direkt vom Wissen der Redaktion der Wirtschaftszeitung Finanz und Wirtschaft profitieren. Seit 1995 veröffentlicht die Zeitung Anlageempfehlungen im FuW-Risk-Portfolio. Der FuW-Risk-Portfolio Index repliziert die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien. Die Finanz und Wirtschaft gibt nun gemeinsam mit der Emittentin Leonteq Anlegern die Möglichkeit, sich das FuW-Risk-Portfolio mit dem Kauf eines börsengehandelten Tracker-Zertifikats transparent und kostengünstig ins Depot zu holen.



Die FuW-Redaktion konzentriert sich bei der Auswahl der Portfoliokomponenten überwiegend auf unterbewertete Schweizer Aktien mit höherem Risiko, mit dem Ziel, auf mittlere Sicht eine bessere Rendite zu erreichen als mit dem Swiss Performance Index. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich durch das eigens dafür geschaffene Index-Komitee überprüft. Das Index-Komitee besteht aus der FuW-Chefredaktion, den Ressortleitern und zuständigen Redaktorinnen und Redaktoren.



Derzeit setzt sich das Portfolio wie folgt zusammen:

Swiss Re (12,88%)

Huber+Suhner (11,21%)

Swatch Group (10,24%)

Ypsomed (8,49%)

LafargeHolcim (7,55%)

Burckhardt (6,65%)

Arbonia (6,27%)

U-Blox (6,26%)

OC Oerlikon (6,2%)

Credit Suisse (5,98%)

Rieter (5,92%)

Meyer Burger (4,99%)

Sulzer (3,7%)

AMS (2,05%)

Barkomponente in Franken (1,61%)

Jan Schwalbe, Chefredaktor Finanz und Wirtschaft: «Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Partnerin Leonteq ein Anlageprodukt auf den Markt bringen können, bei dem unsere Leserinnen und Leser bereits ab einem minimalen Investment von 100 Fr. optimal von unserem Know-how profitieren können. Besonders wichtig war es uns, ein von der Kostenstruktur her sehr günstiges und transparentes Produkt anzubieten. »



Weitere Informationen zum Produkt

www.fuw.ch/invest (http://www.fuw.ch/invest)



Kontakt

Michele Paparone, Kommunikationsverantwortlicher Tamedia,

+41 44 248 41 92, michele.paparone@tamedia.ch



Über Finanz und Wirtschaft

Die Finanz und Wirtschaft bietet täglich auf www.fuw.ch (http://www.fuw.ch) sowie zweimal wöchentlich - jeweils am Mittwoch und am Samstag - in gedruckter Form fundierte Entscheidungshilfe für private und institutionelle Anleger. Die grösste Wirtschaftsredaktion der Schweiz berichtet über das Geschehen an den globalen Finanzmärkten, kommentiert Ereignisse und Trends, liefert Analysen zu Unternehmen und hat den umfangreichsten Datenservice aller Schweizer Zeitungen. Mit einer Auflage von 22'701 Exemplaren (WEMF 2018) erreicht die Finanz und Wirtschaft 87'000 (MACH Basic 2018-2) Leserinnen und Leser.

www.fuw.ch (http://%E2%80%8Bwww.fuw.ch)



Über Leonteq

Die Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten, modernen und leistungsfähigen Technologie bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen rund um derivative Anlageprodukte an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Dabei tritt die Leonteq AG sowohl als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf.

www.leonteq.com (http://%E2%80%8Bwww.leonteq.com)



