Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Ausgehend von einem Verlaufshoch bei 1.020,00 USD brach der Platinpreis bis Mitte August 2018 auf ein Tief bei 751,00 USD ein, ehe dort eine mehrwöchige Erholung starten konnte, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". Allerdings sei diese am Widerstand bei 868,40 USD gescheitert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...