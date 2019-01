Bis vor 14 Tagen wurde Metro durchweg negativ beurteilt. Am Einstieg eines Investors aus Tschechien wurden viele Zweifel in den deutschen Medien geäußert. Daniel Kretinsky kaufte sich bereits ein, ist kein gelernter Unternehmer aber ein hervorragender Finanzanalyst. Daran können Sie sich messen. Unsere Begleitkommentare dazu bitte in der Actien-Börse nachlesen. So laufen Comebacks im Großformat. Vorab: Die Schwester Ceconomy steht vor einer ähnlichen Sachfrage. Demnächst mehr!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info