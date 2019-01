Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise anlässlich eines Investorentreffens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das Management habe am ersten Tag der zweitägigen Kapitalmarktveranstaltung das starke Umsatzpotenzial des Aromen- und Duftstoffherstellers hervorgehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität sei die Berechenbarkeit hingegen gering. Angesichts der bestehenden Ergebnisrisiken sei die Aktie derzeit recht hoch bewertet./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 07:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-18/09:55

ISIN: DE000SYM9999