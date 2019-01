Die Aussicht auf einen Aktienrückkauf hat am Freitag den Kurs von S&T erstmals seit Anfang Dezember wieder über die Marke von 18 Euro steigen lassen. Die Aktien des österreichischen IT-Dienstleisters verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 18,30 Euro. Das Unternehmen will für bis zu 30 Millionen Euro maximal 2 Millionen S&T-Aktien, entsprechend 3 Prozent der ausstehenden Papiere, am Markt zurückkaufen.

Abhängig von der Kursentwicklung in den kommenden Monaten, schließt Analyst Tim Wunderlich ein zweites und auch drittes Rückkaufprogramm nicht aus. Denn das Unternehmen habe sich den Rückkauf von insgesamt bis zu 10 Prozent aller ausstehenden Aktien genehmigen lassen. Die Maßnahme verdeutliche die Zuversicht des Managements in das zukünftige Wachstum./bek/mis

ISIN AT0000A0E9W5

