Die Tiefs vom Dezember haben die in Scale gelisteten Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen hinter sich gelassen. Wie im DAX scheint die Dynamik nun aber dahin.

17. Januar 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Tief Ende Dezember ging es auch für die in Scale notierten Aktien zu Jahresbeginn wieder nach oben. Der Scale-All-Share-Index, der die Entwicklung aller Scale-Aktien widergibt, liegt am Donnerstagnachmittag bei 1.050 Punkten nach dem Dezembertief von 990 Zählern. Beim Auswahlindex Scale 30 sind es 942 Punkte, ebenfalls etwas über dem Dezembertief von 886 Punkten.

Nach dem grandiosen ersten Jahr 2017 war 2018 kein gutes Jahr für Scale-Aktien: Der Scale-All-Share hat im gesamten vergangenen Jahr 23 Prozent verloren - und damit mehr als der DAX mit einem Minus von 18,3 Prozent oder der MDAX mit 17,6 Prozent. Besonders viel gehandelt wurden unter den Scale 30-Werten 2018 die Fintech Group (WKN FTG111) mit einem Umsatz von 267 Millionen Euro, gefolgt vom Beteiligungsunternehmen Mutares (WKN A2NB65) mit 165 Millionen und Pantaflix mit 95 Millionen Euro, wie die Kassamarktstatistik der Deutschen Börse für 2018 zeigt.

Lloyd Fonds hängt alle ab

Performance-Spitzenreiter auf Sicht von zwölf Monaten bleibt das Fondsemissionshaus Lloyd Fonds (WKN A12UP2), die Aktie hat seit Januar 2018 um 90 Prozent zugelegt. Auf Platz zwei und drei stehen nun der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine (WKN 658080) mit 34 Prozent und der Anbieter von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieversorgung 2G Energy mit 13 Prozent. Schlusslichter auf Zwölfmonatssicht sind weiter der Streaming-Dienst Pantaflix (WKN A12UPJ) mit -91 Prozent, das Fintech-Unternehmen The Naga Group (WKN A161NR) mit -81 Prozent und die Beteiligungsgesellschaft mic (WKN A0KF6S) mit -78 Prozent. In den vergangenen drei Monaten konnte der Immobilieninvestor Publity allerdings stark aufholen und liegt mit einem Plus von 75 Prozent sogar vor Lloyd Fonds und Mensch und Maschine.

FinTech Group profitiert von Nachrichten

Die FinTech Group ist sehr gut ins neue Jahr gestartet. Das lag an Nachrichten, die Anleger erfreuten: So meldete das Unternehmen, bekannt vor allem durch das Tochterunternehmen Flatex, einen Auftrag über 20 Millionen Euro von der andorranischen Vall Banc SAU, diese will das eigene Data Center an die FinTech Group auslagern. Außerdem gab die FinTech Group bekannt, dass die Partnerschaft mit Goldman Sachs im Handel mit ETPs vertieft werden soll. Unterdessen ist 2G Energy (WKN A0HL8N) bei den Handelsblatt Energy Awards 2018 in der Kategorie "Industrie" von der Jury unter die Top 3 der innovativsten Projekte der Energiewende nominiert worden. Das Unternehmen hatte sein selbst entwickeltes Blockheizkraftwerk, das mit reinem Wasserstoff betrieben wird, zum Wettbewerb eingereicht. Außerdem kündigte der Automatisierungsspezialist Onoff AG für den Februar einen Börsengang im Segment Scale an.

Kursverdopplung erwartet

Auch ein paar neue Empfehlungen gab es für Scale-Aktien: Das auf kleinere Unternehmen spezialisierte Analysehaus SMC Research votiert weiter mit "Buy" für das IT-Unternehmen mVISE bei einem unveränderten Kursziel von 7 Euro - das entspräche einer Kursverdopplung von den aktuellen 3,48 Euro. Ebenfalls ein deutlich über der aktuellen Notierung liegendes Kursziel setzt SMC für das Immobilienunternehmen Noratis. Der Aktie werden weiter 32 Euro zugetraut (aktuell 21,80). First Berlin Equity Research, ebenfalls auf kleine Unternehmen spezialisiert, hat zudem die Kaufempfehlung für Publity bestätigt und das Kursziel leicht von 29 auf 30 Euro (aktuell 19,90) erhöht.

von: Anna-Maria Borse, 17. Januar 201

