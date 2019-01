Berchtesgaden/Bayern (ots) -



Sie räumen seit Tagen unermüdlich Schnee von Gebäudedächern, versorgen die Zivilbevölkerung in schwer zugänglichen Ortschaften oder helfen beim Sprengen von Schneefeldern am Berg. Am 16. Januar hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 "Bayern" besucht, um sich einen persönlichen Eindruck von ihrer Hilfeleistung im Katastrophengebiet zu verschaffen.



Die Gebirgssoldaten sind auf den Einsatz in schwierigem und extremem Gelände, einschließlich großer Höhen und unter extremen Klima- und Wetterbedingungen, spezialisiert. Im Deutschen Heer ist die Gebirgsjägerbrigade einzigartig. Mit ihren Heeresbergführern, Tragtieren, Überschneefahrzeugen und Hochgebirgszügen sind sie auch für die Hilfeleistung bei Katastrophen wie dieser stets erste Wahl für den Krisenstab.



