ISACA, eine globale Vereinigung, die Fachleute aus den Bereichen Technologieprüfung, Versicherungen, Unternehmensführung und Cybersicherheit betreut, gibt anlässlich des 50. Jubiläums seiner Gründung 2019 sein ganzjähriges Veranstaltungsprogramm bekannt, das Lehrangebote für aufstrebende Technologien, Innovationen, Best Practices und berufliche Entwicklung umfasst.

Disruptive Technologien der letzten 50 Jahre und für die Geschäftszukunft von Unternehmen sowie die Entwicklung von Technologiekarrieren und ISACA-Berufen werden im ISACA-Jubiläumsjahr an fast jedem Standort behandelt werden. Das wachsende Portfolio von ISACA an Cybersecurity-Lösungen, einschließlich der CSX-Schulungsplattform und der CMMI-Cybermaturity-Plattform, wird auf neuen Konferenzen im Jahr 2019 hervorgehoben, zu denen Veranstaltungen in Nordamerika und Europa gehören werden.

Die CACS-Konferenzen 2019 für Nordamerika, Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika bieten Schulungen zu den Themen Audit und Versicherungen, Big Data, Risikomanagement, Unternehmensführung und mehr an. Alle ISACA-Konferenzen bieten Optionen für Workshops vor oder nach der Konferenz für ausführliche, praxisorientierte Schulungen und Programme zur Unterstützung der ISACA SheLeadsTech-Initiative und Networking. Die ISACA-Konferenzen und Bildungsveranstaltungen für 2019 sind unten aufgeführt. Eine Liste der Kurse und den vollständigen Zeitplan finden Sie unter www.isaca.org/education.

ISACA-Veranstaltungen im Jahr 2019

Neu im Jahr 2019

Infosecurity ISACA North America Expo and Conference 2019 20.-21. November 2019, New York, NY, USA www.infosecuritynorthamerica.com/2019

ISACA, die weltweit führende Vereinigung für Fachleute aus den Bereichen IT-Audits, Risikomanagement, Unternehmensführung und Sicherheit und die Infosecurity Group, die führende Veranstaltung für Informationssicherheit Europas, arbeiten zusammen, um die fortschrittlichste Veranstaltung zur Informationssicherheit in Nordamerika auszurichten.

EuroCACS/CSX 2019, 16.-18. Oktober 2019, Genf, Schweiz https://conferences.isaca.org/euro-cacs-csx-2019

Die erste EuroCACS/CSX-Konferenz von ISACA nutzt die besten europäischen CACS- und CSX-Veranstaltungen, um das Wissen, die Fähigkeiten und die Karriereentwicklung der Teilnehmer in den Bereichen Informationssysteme, Cybersicherheit und Unternehmensführung zu verbessern.

CACS-Konferenzen

Die CACS-Konferenzen sind die wichtigsten Veranstaltungen für Fachleute aus den Bereichen Audit/Versicherungen, COBIT, Compliance, Risikomanagement, Sicherheit und Strategie/Unternehmensführung. Dabei werden Wissen, Tools und Strategien auf allen fachlichen Ebenen ausgetauscht.

Asia Pacific CACS 1. April 2019, Hongkong

1. April 2019, Hongkong www.isaca.org/education (bleiben Sie bezüglich aktualisierter Informationen auf dem Laufenden.) Nordamerika CACS, 13.-15. Mai 2019, Anaheim, Kalifornien, USA

13.-15. Mai 2019, Anaheim, Kalifornien, USA www.isaca.org/NA-CACS Africa CACS, 19.-20. August 2019, Johannesburg, Südafrika

19.-20. August 2019, Johannesburg, Südafrika www.isaca.org/AfricaCACS Lateinamerika CACS, 26.-27. August 2019, Santiago de Chile

26.-27. August 2019, Santiago de Chile www.isaca.org/education (bleiben Sie bezüglich aktualisierter Informationen auf dem Laufenden.) Ozeanien CACS, 12.-13. September 2019, Auckland, Neuseeland

Auckland, Neuseeland www.isaca.org/oceaniacacs EuroCACS/CSX, 16.-18. Oktober 2019, Genf, Schweiz

GRC-Konferenz

Die Konferenz zu den Themen Unternehmensführung, Risikomanagement und Kontrolle bietet eine umfassende Veranstaltung mit Networking, Schulungen und beruflichen Entwicklungsangeboten, die speziell für interne Prüfer und IT-Risikofachleute gedacht sind.

GRC-Konferenz, gemeinsam mit dem Institute of Internal Auditors (IIA) veranstaltet 12.-14. August 2019, Ft. Lauderdale, Florida, USA

Schulungswochen

ISACA bietet eine Reihe von einwöchigen und längeren Kursen zu Themen wie IT-Prüfung, Netzwerksicherheitsprüfung, IT-Sicherheit, Risiken, Cloud Computing, Datenschutz, Cybersicherheit, COBIT 2019 und Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.isaca.org/trainingweek. Einige Termine und Veranstaltungsorte im Jahr 2019:

Atlanta, Georgia, USA 15.-18. April 2019

15.-18. April 2019 Barcelona, Spanien 20.-23. Mai 2019

20.-23. Mai 2019 Boston, Massachusetts, USA 15.-18. Juli und 19.-22. August 2019

15.-18. Juli und 19.-22. August 2019 Chicago, Illinois, USA 13.-16. Mai und 5.-8. August 2019

13.-16. Mai und 5.-8. August 2019 Dallas, Texas, USA 23.-26. September 2019

23.-26. September 2019 Los Angeles, Kalifornien, USA 1.-4. April und 11.-14. November 2019

1.-4. April und 11.-14. November 2019 Philadelphia, Pennsylvania, USA 25.-28. März und 3.-6. Juni 2019

25.-28. März und 3.-6. Juni 2019 Phoenix, Arizona, USA 2.-5. Dezember 2019

2.-5. Dezember 2019 Seattle, Washington, USA 12.-15. August 2019

12.-15. August 2019 Tampa, Florida, USA 10.-13. Juni 2019

Virtuelle Schulungen

ISACA bietet nicht nur ein Präsenzschulungen, sondern auch virtuelle Schulungen an, um Sie auf Ihre nächsten Karriereschritte vorzubereiten. Die Teilnehmer erhalten von einem Live-Trainer fachkundige Anweisungen aus der Ferne. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/virtual-instructor-led-training. Einige Jahr 2019 verfügbaren Kurse:

Cybersecurity Audit-Zertifikat

Grundlagen der Cybersicherheit

Vorbereitungskurs auf die CISA-Prüfung

Vorbereitungskurs auf die CISM-Prüfung

Vorbereitungskurs auf die CyberVista CISM-Prüfung

Vorbereitungskurs auf die CRISC-Prüfung

Online-Webinare

ISACA bietet das ganze Jahr über kostenlose Webinare an. ISACA-Mitglieder können für die Teilnahme an ISACA-Webinaren kostenlose Weiterbildungspunkte (continuing professional education, CPE) erwerben. Anstehende, kürzlich durchgeführte und archivierte Webinare finden Sie unter www.isaca.org/webinars.

Schulungen vor Ort

Das Angebot an Vor-Ort-Schulungen von ISACA umfasst eine Vielzahl von Kursen für IT-Experten in den Bereichen IT-Sicherheit, Kontrolle, Sicherheit und Unternehmensführung an einem Ort in der Nähe oder innerhalb eines Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.isaca.org/onsitetraining.

Vergangene Veranstaltungen On-Demand

Stream-Videos von Präsentationen von Fachleuten zu Audit, Datenschutz, Cybersecurity und Unternehmensführung, die bei globalen ISACA-Konferenzen und -Veranstaltungen live aufgezeichnet wurden. Zum Ansehen dieser Sitzungen können CPEs verdient werden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isaca.org/Education/on-demand-learning.

Weitere Informationen zu den weltweiten Veranstaltungen und Schulungen von ISACA finden Sie unter www.isaca.org/education.

Über ISACA

ISACA befindet sich im 50. Jahr seiner Gründung (isaca.org und ist ein weltweiter Verband, der Einzelpersonen und Unternehmen dabei unterstützt, das positive Potenzial von Technologie auszuschöpfen. Die heutige Welt wird von Information und Technologie angetrieben und ISACA stellt Fachleuten die Kenntnisse, Fähigkeiten, Ausbildung und Gemeinden bereit, um ihre Karriere voranzubringen und ihre Unternehmen zu verändern. Die ISACA nutzt die Fachkompetenz ihrer 460.000 engagierten Fachleute darunter seine 140.000 Mitglieder in den Bereichen Informations- und Cybersicherheit, Unternehmensführung, Versicherungen, Risikomanagement und Innovation sowie ihre Tochtergesellschaft für Unternehmensperformance, das CMMI Institute, um der Innovation durch Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. ISACA ist in mehr als 188 Ländern vertreten und verfügt über mehr als 220 Dienststellen weltweit und Büros in den Vereinigten Staaten und China.

